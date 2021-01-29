Олексій Коваль

Нещодавно принц Саудівської Аравії оголосив про старт нового амбітного проекту - до 2030 року у пустелі має з’явитися місто з одним мільйоном мешканців, в якому зовсім не будуть використовуватись автомобілі. На це планують витратити від 100 до 200 мільярдів доларів. Зважаючи на протяжність майбутнього мегаполіса у більш ніж 170 кілометрів, проект отримав назву The Line, тобто, «лінія».

За задумом авторів, він повністю змінить підхід до життя людей у місті. Планується, що його буде поділено на квадратні зони — гіперзв’язанні спільноти, розташовані уздовж всієї 170-ти кілометрової прямої лінії. Кожна така спільнота буде мати всю необхідну інфраструктуру – житло, офіси, магазини, хімчистки, кафе, ресторани, фітнес-центри, дитячі садки, школи, поліклініки, лікарні, аптеки, зелені зони та інші локації. Головна умова – це можливість пішки із дому дістатися у будь-яку потрібну локацію не більше, аніж за 5 хвилин.

Сьогодні у містах основну роль відіграють транспортні вузли – станції метро або місця пересадок між декількома маршрутами наземного транспорту

Всі квадрати будуть сполучатися один з одним завдяки системі підземних надшвидких потягів. Проїхати між двома крайніми точками мегаполісу можна буде всього за 20 хвилин.

Якщо подивитися на принципи розвитку більшості сучасних міст, можна побачити закономірності, які, ймовірно, і лягли в основу проекту The Line. Сьогодні у містах основну роль відіграють транспортні вузли – станції метро або місця пересадок між декількома маршрутами наземного транспорту. Саме там відбувається скупчення торгових площ та локацій для дозвілля. Також зазвичай саме біля станцій метро зростає у ціні комерційна і житлова нерухомість.

В Україні поки що немає жодного подібного проекту на рівні цілого міста

Фактично, у новому мегаполісі The Line, кожна локація буде знаходитись поруч з футуристичним аналогом станції метро. А більшість щоденних потреб людина зможе задовольнити, взагалі не покидаючи радіусу 600-700 метрів від власної оселі. Саме завдяки фактору зручності автори концепції планують менше ніж за 10 років не лише побудувати, але й заселити нове місто. Серед потенційних витрат (від 100 до 200 мільярдів доларів), частину грошей планують залучити в інвесторів, які будуть вкладатись у будівництво нової нерухомості.

А навіть якщо темпи розбудови нового міста виявляться меншими за очікуваний оптимістичний сценарій, його структура гіперзв’язанних спільнот дозволяє зручно заселяти мегаполіс поетапно.

В Україні поки що немає жодного подібного проекту на рівні цілого міста. Проте дуже схожими за своєю концепцією є деякі нові мультифункціональні комплекси. Такі комплекси можуть поєднувати житлову нерухомість, офіси, торгові площі, мати на території фітнес-клуби, хімчистки, дитячі садки та навіть невеличку поліклініку, а також охорону й закритий двір без автомобілів. Найчастіше такі рішення пропонуються у сегменті «бізнес» і вище, де люди готові платити не лише за квадратні метри, але також надають перевагу комплексам з ширшим переліком додаткових можливостей.

Цілком ймовірно, що скоро проекти формату великих мультифункціональних комплексів із закритою територією також масово прийдуть в сегмент житла «комфорт» класу

Варто відзначити, що такі варіанти люди частіше обирають для власного проживання, ніж купують як квартири під оренду.

Зважаючи на проблеми з трафіком у великих містах, зокрема в столиці, а також можливість працювати віддалено, зараз для людей все більш важливою стає саме якість інфраструктури всередині комплексів. Адже якщо раніше можна було обирати - ходити в спортзал або манікюрний салон біля будинку чи поруч із роботою, сьогодні, коли поїздки в офіс для великої частини працівників стали нерегулярними, ключовою стала якість інфраструктури на відстані до 5-7 хвилин пішої прогулянки від будинку.

Сьогодні містяни в Україні і в усьому світі не хочуть витрачати години у дорожніх заторах

Цілком ймовірно, що скоро проекти формату великих мультифункціональних комплексів із закритою територією також масово прийдуть в сегмент житла «комфорт» класу. З одного боку, вони вимагають від забудовника набагато більшої роботи. Ансамбль орендарів комерційних приміщень у такому комплексі може починати формуватися за 2-2,5 роки до завершення будівництва, щоб забезпечити мешканців більшістю необхідних послуг уже з першого дня їх проживання в комплексі. Проте, якщо 2021 рік остаточно зафіксує перехід на віддалений режим з офісами-коворкінгами замість регулярних робочих місць, такий розвиток сегмента буде природною відповіддю прогресивних девелоперів на попит.

Проект нового міста в Саудівській Аравії, в якому зовсім не буде доріг та автомобілів, натомість уся необхідна для життя одного мільйона мешканців інфраструктура розташовуватиметься не більше ніж в 5-ти хвилинах від будинку, насправді показує глобальні тренди розвитку урбаністичних просторів. Сьогодні містяни в Україні і в усьому світі не хочуть витрачати години у дорожніх заторах. Але готові зекономлений час і кошти інвестувати в якісне житло, купуючи не лише стіни, але й високий рівень інфраструктури всередині.

Олексій Коваль, експерт ринку нерухомості, керівник проектів Perfect Group

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