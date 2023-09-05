Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери становить 10 років.

Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Як повідомляє "Укравтопром" в Telegram, у порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 12%. При цьому відносно серпневого показника минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 27%.

Зазначається, що серпневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за попередні 12 місяців.

Відео дня

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%. Далі йдуть: дизельні - 32%; електромобілі - 15%; авто з ГБО - 5%; гібриди - 3%.

При цьому лідером реєстрацій серед ввезених вживаних автівок вчергове став Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

1. Volkswagen Golf - 1 тис. 725 од.;

2. Renault Megane - 1 тис. 363 од.;

3. Škoda Octavia - 952 од.;

4. Volkswagen Passat - 835 од.;

5. Nissan Leaf - 505 од.;

6. Ford Focus - 426 од.;

7. Nissan Qashqai - 412 од.;

8. Volkswagen Tiguan - 408 од.;

9. Volkswagen Touran - 375 од.;

10. Audi A4 - 365 од.

Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери становить 10 років.

"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 127 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період", - йдеться в повідомленні.

Ринок авто під час війни

У серпні український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових автомобілів, що майже удвічі більше, ніж роком раніше. Тоді найбільшим попит мали автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1 тис. 118 од.

Другою за популярністю стала марка Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли майже вчетверо до 611 одиниць. На третій позиції в рейтингу - Renault із 501 авто (+143%).

Також до серпневого ТОП-5 рейтингу потрапили BMW - 433 авто (+120%) і Skoda - 394 авто (+145%).

Всього з січня по серпень 2023 року українці придбали і поставили на облік понад 38,1 тис. нових легкових авто, що на 56% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Вас також можуть зацікавити новини: