З 1931 року General Motors була лідером на американському ринку автопродажів.

Вперше в історії японська корпорація Toyota посіла перше місце з продажу автомобілів в США.

Про це повідомляє Reuters .

Читайте такожGeneral Motors відкликає десятки тисяч електромобілів Chevrolet Bolt через ризик займання

Toyota в 2021 році продала 2,332 млн автомобілів в США.

General Motors:

З 1931 року General Motors була лідером на американському ринку автопродажів. У 2021 році General Motors продала 2,218 млн.автомобілів.

Продажі GM в США впали на 13% в 2021 році.

У 2020 році продажі GM в США склали 2,55 млн, у Toyota — 2,11 млн, у Ford Motor — 2,04 млн.

Старший віце-президент Toyota Джек Холліс, коментуючи лідерство на американському ринку, заявив, що автовиробник "вдячний" за своїх лояльних клієнтів, але "бути № 1 ніколи не було метою або пріоритетом".

General Motors і відкликання електромобілів:

21 серпня 2021 року американський автовиробник General Motors (GM) оголосив про відкликання 9335 електромобілів Chevrolet Bolt 2019 року випуску, і 63 683 електромобілів цієї моделі 2020-2022 року випуску.

Електромобілі відгукувалися через ризик загоряння акумуляторної батареї. У компанії оцінили, що відгук обійдеться в $1 млрд.