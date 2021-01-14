Міжнародний аеропорт «Бориспіль» не обмежує свою роботу через снігопад і продовжує працювати у штатному режимі, повідомила кореспонденту УНІАН прес-служба аеропорту.
Читайте такожЗатори в Києві: ситуація на дорогах в перший день снігопаду (карта)«Аеропорт працює у штатному режимі. Зараз рейси здійснюються відповідно до розкладу», - повідомила прес-служба.
Зазначається, що аеродромна служба аеропорту забезпечує необхідний коефіцієнт зчеплення на злітно-посадочній смузі, руліжних доріжках і перонах.
Ускладнення погоди в Україні
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про ускладнення погодних умов на території України найближчими днями, зокрема, про похолодання, снігопади та ожеледицю.
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