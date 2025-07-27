Поки рейси будуть виконуватися один раз на місяць.

У неділю Росія запустить прямі пасажирські авіарейси з Москви до столиці Північної Кореї Пхеньяна. Як пише Reuters, російські блогери зазначають, що запуск регулярного авіасполучення між столицями відбувся вперше із середини 1990-х років.

Зазначається, що тривалість рейсу становитиме 8 годин, перший літак до Пхеньяна вилетить із московського аеропорту Шереметьєво о 19:00 за місцевим часом.

За даними російського РИА Новости, рейс буде виконуватися на літаку Boeing 777-200ER місткістю 440 пасажирів. Вартість квитків стартувала з 44 700 рублів (близько 563 долари США), і перший рейс був швидко розпроданий.

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Росавіація видала авіакомпанії Nordwind Airlines дозвіл на виконання рейсів між Москвою і Пхеньяном двічі на тиждень, проте Міністерство транспорту заявило, що поки що рейси будуть виконуватися один раз на місяць "з метою підтримки стабільного попиту".

Раніше в червні між Москвою і Пхеньяном було відновлено пасажирське залізничне сполучення, дорога займає 10 днів.

Зараз єдиним прямим авіамаршрутом між Росією і Північною Кореєю є рейси північнокорейської авіакомпанії Air Koryo до Владивостока, які виконуються тричі на тиждень.

КНДР і Росія

Днями лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна готова "беззастережно підтримати" всі дії Москви у війні в Україні.

У розвідці Південної Кореї повідомляли, що Північна Корея продовжує постачати РФ артилерійські снаряди. Загальна кількість такої допомоги перевищує 12 мільйонів 152-міліметрових снарядів.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея відкриє свій люксовий курорт для російських туристів.

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