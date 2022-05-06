Ситуацію, що склалася на ринку палива спровокувало вторгнення Росії в Україну.

Найближчим часом в Україні зміняться ціни на бензин, в середньому цінник виросте на 10%.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив експерт ринку палива Сергій Куюн.

"У тій же Німеччині до 50% ціни палива - це податки. Ми ж купуємо його на оптовому ринку світовому, де ціни однакові - що в Румунії, що в Німеччині, що в Польщі. А як вже світова ціна буде поводитися - інше питання", - зазначив експерт.

Він також додав, що цю ситуацію спровокувало вторгнення Росії в Україну.

"Ринок нестабільний через війну Росії проти України. Але я не думаю, що будуть суттєві коливання. Припускаю, що це може бути +/-10% до поточного рівня цін, який і так досить високий. Тому нинішня ціна -40 грн за 1 л бензину і 42-43 грн - на дизель, і ще в межах плюс-мінус 10% ціна може коливатися надалі", - зазначив експерт.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит палива на АЗС. З метою розв'язати питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів буде, поки йде війна і жорстке цінове регулювання.

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