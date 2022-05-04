Корнієнко каже, що за кілька днів дефіциту палива не буде.

В Україні за кілька днів уже не буде дефіциту бензину, який спостерігається зараз.

Про це заявив перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє прес-служба парламенту.

"Ми багато працюємо з Урядом та всі бачили рішення, яке дозволило перезапустити процес щодо дефіциту палива", - зазначив він.

При цьому Корнієнко додав, що будуть інші ціни, але можливість придбати паливо для автотранспорту буде.

Інших деталей він не озвучив.

Дефіцит бензину в Україні

В Україні наприкінці квітня виник дефіцит палива на АЗС.

З метою розв'язання проблеми дефіциту палива 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів буде, поки йде війна і жорстке цінове регулювання.

29 квітня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські АЗС перестануть продавати бензин в роздріб.