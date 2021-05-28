Танкер RAVA довжиною 249 метрів через поломку почало відносити до берега.

Рух суден протокою Босфор призупинили через аварію на нафтоналивному танкері.

Відповідне рішення увхалила адміністрація протоки Босфор у Стамбулі, повідомляє Sabah.

Танкер Rava довжиною 249 метрів йшов через протоку в супроводі буксира берегової охорони. У якийсь момент у танкера відмовили двигуни, і судно почало відносити до берега.

Щоб уникнути зіткнення, до танкера вислали кілька катерів берегової охорони, які за допомогою тросів змогли його зупинити в 300 метрах від берегової лінії Стамбульського району Єнікей.

Читайте такожЄгипет хоче $1 мільярд компенсації за аварію в Суецькому каналі

Задля безпеки рух через протоку призупинили, зараз до аварійного судна направлені додаткові буксири і рятувальні судна.

Зараз танкер, що втратив керування, буксують до місця якірної стоянки.

Згідно з даними сервісу MarineTraffic, танкер для перевезення сирої нафти Rava слідував в іспанську Картахену. Судно було спущено на воду в 2017 році, ходить під прапором Хорватії, портом приписки значиться місто Задар.

Протока Босфор: що відомо

Босфор - протока завдовжки 30 км у Туреччині, що з'єднує Чорне та Мармурове моря. Вона відокремлює азійську частину Туреччини від європейської.

Разом з протокою Дарданелли Босфор утворює один із найважливіших морських транспортних шляхів, що з'єднує акваторії Чорного та Середземного морів.

Протока Босфор належить до однієї з найбільш важкопрохідних проток у світі через інтенсивний рух транзитних суден, поромні переправи, дрібні судна, течії до 6 вузлів і різкі зміни погоди в осінньо-зимовий період.

Босфор є найвужчою міжконтинентальною протокою. Його максимальна ширина становить 3420 метрів, а мінімальна - 700 метрів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій