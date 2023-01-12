Літаки оснащені турбогвинтовими моторами канадського виробництва Pratt & Whitney Canada, що створює складнощі з обслуговуванням через санкції проти Росії.

На тлі введених проти Росії санкцій через вторгнення в Україну, влада Примор'я скоротила кількість авіарейсів всередині регіону.

Як повідомляє російське РБК з посиланням на лист міністра транспорту регіону Олексія Ігнатенка, рейси, що виконуються на канадських літаках DHC-6 скасовані через проблеми з обслуговуванням двигунів.

Як йдеться в повідомленні, в 2023 році закінчиться ресурс двигунів літаків DHC-6, на яких далекосхідна авіакомпанія "Аврора" виконує основні перевезення пасажирів всередині регіону. Таким чином на цих DHC-6 не можна буде літати без своєчасного ремонту моторів.

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Літаки оснащені турбогвинтовими моторами канадського виробництва Pratt & Whitney Canada, що створює складнощі з обслуговуванням через санкції проти Росії.

Як йдеться в повідомленні, влада збирається використовувати гвинтокрили Мі-8 для заміни канадських літаків. Крім того, сполучення з населеними пунктами, куди раніше літали DHC-6, нібито забезпечено "досить розвиненими" залізничним та автобусним маршрутами.

Війна в Україні та крах російського авіапарку:

Після початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, Євросоюз, США та низка інших країн запровадили антиросійські санкції, які потужно вдарили по цивільній авіації Росії.

Євросоюз закрив свій повітряний простір для всіх російських авіакомпаній, а більшість авіаперевізників світу перестали літати в Росію. Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків всіх авіакомпаній РФ.

У першому кварталі 2022 року російські авіакомпанії зазнали рекордних за останні вісім років збитків, які становили 61,1 мільярда рублів (близько 1 мільярда доларів).

1 серпня пілотам літаків в РФ дозволили гальмувати двигуном для збереження колодок. Також повідомлялося, що російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", розбирають літаки, щоб мати запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

26 вересня 2022 року стало відомо про те, що російські авіакомпанії виключили з найпрестижнішого рейтингу.

Станом на 18 листопада 2022 року близько 50 літаків "Аерофлоту" перебували в простої, а половину з них розібрали на запчастини.

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