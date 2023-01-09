Заборонені польоти в 11 аеропортів центральної частини Росії і півдня країни-агресора.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну Росія 52-й раз поспіль продовжила заборону на польоти в російські аеропорти.

Рішення про продовження заборони на польоти було ухвалено "Росавіацією". Заборону продовжено до 14 січня 2023 року.

Згідно з ухваленим рішенням, заборонено польоти в 11 аеропортів центральної частини Росії та на південь країни-агресора.

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Війна в Україні і заборона на польоти в РФ:

Вперше рішення обмежити польоти "Росавіація" ухвалила перед повномасштабним вторгненням в Україну. Польоти в ряд аеропортів на півдні Росії були обмежені з 03:45 год 24 лютого 2022 року за московським часом.

З моменту початку війни в Україні Росія регулярно подовжує заборону на польоти в російські міста.

23 грудня 2022 року заборону на польоти в міста РФ подовжили 50-й раз поспіль.

Війна в Україні та крах російського авіапарку:

Після початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, Євросоюз, США та низка інших країн запровадили антиросійські санкції, які потужно вдарили по цивільній авіації Росії.

Євросоюз закрив свій повітряний простір для всіх російських авіакомпаній, а більшість авіаперевізників світу припинили літати в Росію. Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків всіх авіакомпаній РФ.

У першому кварталі 2022 року російські авіакомпанії зазнали рекордні за останні вісім років збитки, які досягли 61,1 мільярда рублів (близько 1 мільярда доларів).

1 серпня пілотам літаків в РФ дозволили гальмувати двигуном для збереження колодок. Також повідомлялося, що російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", розбирають літаки, щоб мати запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

26 вересня 2022 року стало відомо про те, що російські авіакомпанії виключили з найпрестижнішого рейтингу.

Станом на 18 листопада 2022 року близько 50 літаків "Аерофлоту" перебували в простої, а половину з них розібрали на запчастини.

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