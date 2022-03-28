Рішення ухвалено через військову агресію РФ проти України.

Національна авіакомпанія Шрі-Ланки SriLankan Airlines оголосила про призупинення польотів між Шрі-Ланкою та Москвою, такими чином, ще більше скоротивши можливості росіян виїжджати за кордон.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Відсьогодні SriLankan Airlines оголошує про призупинення польотів між Шрі-Ланкою та Москвою (Росія) через експлуатаційні обмеження, які не контролюються авіакомпанією", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження у вигляді міжнародних фінансових лімітів та лімітів страхування літаків, які були накладені на Росію через триваючу російсько-українську війну, безпосередньо вплинули на рейси SriLankan Airlines до Росії.

"Відповідно, SriLankan Airlines припиняє рейси до Москви до подальшого повідомлення. Шрі-Ланка продовжить стежити за ситуацією в Росії і сподівається відновити операції, як тільки умови покращаться", – додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, низка азійських національних авіаперевізників таких, як південнокорейська Korean Air та в'єтнамська авіакомпанія Vietnam Airlines, повідомили про припинення польотів до РФ через її військову агресію в Україні.

Зазначимо, наразі залишилося зовсім небагато закордонних авіакомпаній, які досі літають до Росії, хоч і доволі рідко. Здебільшого вони літають до ближнього зарубіжжя (Belavia, Air Moldova, Aircompany Armenia, SCAT, Turkmenistan Airlines, Qanot Sharq, Uzbekistan Airways, Avia Traffic, Somon Air), Туреччини (Turkish Airlines, Pegasus Airlines), Середнього Сходу (FlyDubai, Emirates, Etihad Airways, Wizz Air Abu Dhabi, Qatar Airways, El Al, Gulf Air, Mahan Air), Азії (Air India, Air China, Ariana Afghan Airlines) та Африки (EgyptAir).

Також поодинокі рейси до Белграду виконує сербська Air Serbia, яка збрехала про повну зупинку виконання рейсів до Росії. Це єдине авіасполучення з Європою, наразі доступне росіянам.

Російські авіакомпанії літають, головним чином, на внутрішньому авіаринку та чартерами за деякими курортними напрямками.