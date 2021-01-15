В останній робочий день ускладнено рух на виїздах з Києва.

Столицю скувало заторами після вчорашнього снігопаду. УНІАН пропонує ознайомитися з актуальною ситуацією на столичних дорогах. Дані взяті з сервісу Google Maps.

Затори в Києві: ситуація на вулицях столиці 15 Січня

Найгірша ситуація на:

проспекті Перемоги, починаючи від м. Політехнічний інститут і аж до Цирку;

вулиці Жилянській;

вулиці Олени Теліги;

вулиці Набережно-Рибальській у бік центру;

проспекті Лобановського в обидві сторони;

у районі Кільцевої дороги: на Великій Окружній, вулиці Чорновола та вулиці Нова рух транспорту практично "заморожений".

Також в останній робочий день ускладнено рух на виїздах з Києва (Правий берег).

Затори в Києві: ситуація на мостах столиці 15 січня

Практично "стоїть" в обидві сторони Південний міст, а також міст Патона в бік центру. На Дарницькому мосту тягучка в бік Правого берега. Також ускладнено рух на Мосту Метро і на Північному мосту.

Як не потрапити в затор у Києві

Дієвого рецепта столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день. Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останні роки в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місця - задумайтеся, можливо, це хороший привід змінити її.

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Автор: Денис Прядко