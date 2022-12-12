На більшій території Британії в ці дні - сильні снігопади, ожеледь, погана видимість.

У зв'язку з різким погіршенням погодних умов в британських аеропортах скасовані або відкладено десятки рейсів. На більшій території Британії в ці дні - сильні снігопади, ожеледь, погана видимість.

Як повідомляє BBC, в аеропорту "Хітроу" тільки в неділю, 11 грудня, скасували понад 50 рейсів. Пасажирів попередили, що проблеми очікуються і в понеділок, 12 грудня.

Аеропорт "Станстед" оголосив про повне припинення роботи - злітно-посадкова смуга стала занадто небезпечною для використання. Скасовуються і відкладаються рейси також в аеропорту Гатвік.

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Через негоду спостерігаються затримки також на залізниці.

Погода в Україні:

11 грудня в Україні оголосили штормове попередження. Синоптики Укргідрометцентру попереджали про сильні опади, ожеледицю на дорогах та туман.

11 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях спостерігалися значні опади (мокрий сніг та дощ), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Рятувальники попередили про небезпеку та опади.

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