Також рятувальники попереджають про можливість сходу лавин у горах Iвано-Франківської та Закарпатської областей.

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє у Facebook, що вночі та вранці у більшості північних та центральних областей туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

"11 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях значні опади (мокрий сніг та дощ), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць.

Також у ДСНС попереджають про лавинну небезпеку на високогiр'ї Iвано-Франківської та Закарпатської областей.

"10-11 грудня, у зв’язку з вiдлигою, на високогiр'ї Iвано-Франківської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні. Встановлено третій рівень небезпеки.

Погода в Україні: прогноз на вихідні

Як повідомляв УНІАН, синоптик Ігор Кібальчич розповів, в Україні у суботу та неділю очікується аномально тепла погода. Водночас, потепління супроводжуватиметься опадами та сильним вітром.

Окрім цього, на 11 грудня в Україні оголосили штормове попередження. Синоптики Укргідрометцентру попереджають про сильні опади, ожеледицю на дорогах та туман.

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