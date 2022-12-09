Підвищення тарифів пов'язане зі зміною маршрутів, на яку пішли багато країн, щоб уникнути російського повітряного простору.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2023 році ціни на авіаквитки зростуть по всьому світу. Підвищення тарифів пов'язане зі зміною маршрутів, на яку пішли багато країн, щоб уникнути російського повітряного простору.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на дані American Express Global Business Travel, на маршрутах Європа-Азія квитки подорожчають на 12%, а на рейсах Північна Америка-Азія - на 10%.

"Підвищення тарифів між Європою та Азією також демонструє вплив зміни маршрутів, щоб уникнути російського повітряного простору, який закритий для багатьох авіакомпаній після вторгнення в Україну. Об'їзд може збільшити тривалість польоту на три години, що призводить до збільшення споживання палива і витрат", - йдеться у звіті.

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Тарифи Північна Америка-Азія можуть подорожчати на 5,6% в бізнес-класі. Зростання на 12% в напрямку Азія-Європа стосується тарифів економ-класу, в той час, як квитки бізнес-класу на рейси між континентами, за прогнозами, зростуть в середньому на 7,6%.

У Північній Америці тарифи зростуть приблизно на 3% в обох класах салону. Тарифи на маршруті Північна Америка-Європа будуть на 3,7% вищими, ніж у 2022 році.

"Однією з найбільших змін будуть квитки бізнес-класу всередині Австралії, які, за прогнозами, подорожчають приблизно на 19%... авіакомпанії скоротили свої потужності для розв'язання таких проблем, як нестача персоналу і високі витрати на паливо, що призвело до зростання цін на квитки", - йдеться в матеріалі.

Оскільки в Європі також спостерігається дефіцит пропускної здатності авіакомпаній порівняно з попитом, очікується, що внутрішньорегіональні рейси зростуть на 6% у бізнес-класі та на 5,5% в економ-класі наступного року.

Війна в Україні та крах російського авіапарку:

Після початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, Євросоюз, США та низка інших країн запровадили антиросійські санкції, які потужно вдарили по цивільній авіації Росії.

Євросоюз закрив свій повітряний простір для всіх російських авіакомпаній, а більшість авіаперевізників світу припинили літати в Росію. Крім того, Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків всіх авіакомпаній РФ.

У першому кварталі 2022 року російські авіакомпанії зазнали рекордні за останні вісім років збитки, які досягли 61,1 мільярда рублів (близько 1 мільярда доларів).

28 березня 2022 року закінчився крайній термін для російських авіакомпаній, які мали повернути понад 400 орендованих літаків на суму майже $ 10 млрд. Російський міністр транспорту Віталій Савельєв визнав, що вкрадені Російською Федерацією лізингові літаки західного виробництва ніколи не зможуть залишити територію РФ.

У червні видання Washington Post повідомляло, що російські авіакомпанії відмовляються повернути понад 400 лізингових літаків.

1 серпня пілотам літаків у РФ дозволили гальмувати двигуном для збереження колодок. Також повідомлялося, що російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", розбирають літаки, щоб мати запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

26 вересня 2022 року стало відомо про те, що російські авіакомпанії виключили з найпрестижнішого рейтингу.

4 жовтня 2022 року найбільша лізингова компанія світу подала позов через вкрадені Росією літаки.

Станом на 18 листопада 2022 року близько 50 літаків "Аерофлоту" перебували в простої, а половину з них розібрали на запчастини.

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