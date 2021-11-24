Рух транспорту буде обмежено з 10:30 до 17:00.

У центрі Києва через акцію проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу обмежено рух транспорту на ряді вулиць.

Про це повідомляється в Telegram-каналі МВС України.

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"У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 в столиці обмежать рух", - йдеться в повідомленні.

Так, рух обмежено на вулиці Михайла Грушевського( від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі); Європейській площі; вулиці Хрещатик; бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською); вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

Обмеження руху в Києві:

12 вересня 2021 року в Києві було обмежено рух по ряду вулиць через проведення спортивного заходу.

У Києві на північному мосту з 13 серпня до 30 серпня частково обмежували рух транспорту.

У Києві були масштабні обмеження руху транспорту під час проведення 18, 20 та 22 серпня репетицій параду військ до Дня Незалежності, та під час проведення урочистих заходів 24 серпня.

18-19 вересня в Києві обмежували рух транспорту по ряду вулиць у зв'язку з проведенням "Київського марафону 2021".

З 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту частково обмежили рух транспорту через ремонтні роботи.

Автор: Світлана Закелова