Зазначається, що на станції є елементи з комуністичною символікою.

Звичний киянам вид станції метро "Вокзальна" з 15 листопада зміниться. Рішення прийнято в рамках декомунізації.

Київський метрополітен повідомив, що на станції стартували роботи з маскування елементів архітектурного оздоблення з комуністичною символікою.

"У рамках декомунізації та дерусифікації на станції метро "Вокзальна" розпочато маскувальні роботи декоративних рельєфних щитів із зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки. Відповідні елементи архітектурного оздоблення станції поміщені в спеціальні дерев'яні щити", - йдеться у повідомленні прес-служби метро в Facebook.

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Варто зазначити, що станція метрополітену "Вокзальна" - нерухомий об'єкт культурної спадщини - пам'ятка містобудування та архітектури місцевого значення, витвір інженерного мистецтва, тому має охоронний статус та охороняється державою.

КП "Київський метрополітен" експлуатує та утримує станцію з дотриманням вимог законодавства і як балансоутримувач несе відповідальність за нерухоме майно.

Підприємство вже направило всі необхідні листи та звернення для отримання дозволу на демонтаж декоративних рельєфних щитів, розміщених в середньому залі станції.

Декомунізація в Україні - останні новини

Радник міського голови Києва Дмитро Білоцерківець 15 листопада повідомив, що у столиці демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну, що знаходився в парку імені Івана Багряного (колишній парк Пушкіна).

Скульптуру обережно зняли з постаменту за допомогою автокрана. Після цього пам'ятник завантажили на вантажівку і вивезли.

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