Закон не дозволяє працівнику поліції вимірювати швидкість руху приладом TruCAM з рук.

Суд своїм рішенням постановив, працівникам поліції не дозволяється вимірювати швидкість руху приладом TruCAM з рук.

Користуватись приладом TruCAM можна лише за умови, якщо він встановлений стаціонарно, повідомляє юридична компанія "Дорожній Адвокат".

Таке рішення виніс Другий апеляційний адміністративний суд у справі №554/ 1946/21 за позовом одного з водіїв, який оскаржив виписаний йому штраф за перевищення швидкості.

Зазначається, що поліцейські зупинили та оштрафували водія за перевищення швидкості, при цьому правоохоронець тримав прилад TruCAM в руках.

Водій вирішив довести в суді, що швидкість може вимірюватися цим приладом лише у разі його закріплення на стаціонарному нерухомому об’єкті.

В результаті суд встановив, що фіксація швидкості автомобіля здійснювалась інспектором приладом Trucam з рук. При цьому, на переконання суду, ручне фіксування швидкості може дати більшу похибку, ніж передбачено свідоцтвом про перевірку, тому це ставить під сумнів точність вимірювання показника швидкості руху автомобіля.

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Під час розгляду справи суд погодився, що прилади вимірювання швидкості повинні бути розміщені лише стаціонарно вмонтованим способом. Натомість ручне вимірювання швидкості прямо суперечить приписам ст. 40 Закону "Про Національну поліцію".

За рішенням суду прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості транспортного засобу не може утримуватися інспектором поліції в руках, а повинен бути стаціонарно вмонтованим.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня патрулювати на українські дороги виїхали так звані "фантоми" – поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків, але з інтегрованими системами контролю швидкості.

Автор: Олег Давигора