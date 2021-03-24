Американська компанія Tesla дозволила розплачуватися за її електромобілі біткоїнами.
Про це повідомив в Twitter засновник і глава компанії Ілон Маск.
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"Тепер Tesla можна купити за біткоїни", - написав він.
Маск додав, що Tesla використовує тільки внутрішнє програмне забезпечення і ПЗ з відкритим вихідним кодом. За його словами, отримані компанією біткоїни не будуть конвертуватися в фіатні гроші.
На сайті Tesla зазначено, що поки розплачуватися біткоїнами можуть тільки американські клієнти, але Маск повідомив, що до кінця року така можливість з'явиться й у громадян інших країн.
Інші криптовалюти компанія не приймає. Платити необхідно з одного гаманця однією транзакцією.
Tesla приймає криптовалюту за курсом, згідно з яким один долар приблизно дорівнює 0,000018 біткоїна. Таким чином, електромобіль Model S в базовій комплектації ($79 990) обійдеться в 1,43982 біткоїна.
Tesla і S&P 500
17 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.
1 грудня 2020 року стало відомо про те, що процедуру включення Tesla в S&P 500 проведуть за оновленим сценарієм.
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Станом на 7 січня 2021 року Ілон Маск обійшов засновника Amazon Джеффа Безоса і став найбагатшою людиною в світі.
- Станом на 10 січня 2021 року стан найбагатшої людини у світі, засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска вперше перевищило 200 мільярдів доларів.
- У березні 2021 року акції Tesla за місяць впали на третину.
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