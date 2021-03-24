Поки розплачуватися біткоїнами можуть тільки американські клієнти компанії.

Американська компанія Tesla дозволила розплачуватися за її електромобілі біткоїнами.

Про це повідомив в Twitter засновник і глава компанії Ілон Маск.

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"Тепер Tesla можна купити за біткоїни", - написав він.

Маск додав, що Tesla використовує тільки внутрішнє програмне забезпечення і ПЗ з відкритим вихідним кодом. За його словами, отримані компанією біткоїни не будуть конвертуватися в фіатні гроші.

На сайті Tesla зазначено, що поки розплачуватися біткоїнами можуть тільки американські клієнти, але Маск повідомив, що до кінця року така можливість з'явиться й у громадян інших країн.

Інші криптовалюти компанія не приймає. Платити необхідно з одного гаманця однією транзакцією.

Tesla приймає криптовалюту за курсом, згідно з яким один долар приблизно дорівнює 0,000018 біткоїна. Таким чином, електромобіль Model S в базовій комплектації ($79 990) обійдеться в 1,43982 біткоїна.

Tesla і S&P 500

17 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.

1 грудня 2020 року стало відомо про те, що процедуру включення Tesla в S&P 500 проведуть за оновленим сценарієм.

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: Олена Коваленко