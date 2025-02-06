У Європі вважають, що втручання американських політичних діячів у внутрішні справи Європи є неприйнятними.

Дані компанії Tesla, очільником якої є Ілон Маск, свідчать про те, що протягом січня у Європі суттєво знизилися рівні продажу її електричних автомобілів. Як пише Reuters, цьому могла сприяти політична активність розробника, який став соратником нового президента США Дональда Трампа.

Попри те, що кількість реєстрацій автомобілів з електродвигунами у Європі зростає, за даними Bloomberg, продаж автомобілів Tesla у Франції в січні знизився на 63%, у Швеції та Норвегії на 44%, в Нідерландах на 42%, а у Великій Британії на 12%.

Щодо Німеччини, де знаходиться єдиний у Європі автозавод Tesla, падіння за січень досягнуло 59%.

Відео дня

"Ілон Маск викликав велику увагу у Європі зокрема, коли долучився до американської виборчої президентської кампанії, а також відкрито підтримав крайні праві партії у Великій Британії та у Німеччині", - нагадали у матеріалі.

Водночас результати соціологічної компанії YouGov свідчать про те, що 74% опитуваних у Британії заявили, що "втручання американських політичних діячів у внутрішні європейські політичні питання є неприйнятним". Також 71% британців негативно ставляться до Ілона Маска.

Також схожі показники компанія виявила у таких питаннях і в Німеччині, а саме 76% і відповідно 71%.

Бойкот щодо купівлі автомобілів Tesla

Як писав УНІАН, наприкінці січня у Польщі закликали не купувати автомобілі Tesla через висловлювання Ілона Маска про Німеччину. Відомо, що американський мільярдер заявив, що "занадто багато уваги приділяється минулій провині", ймовірно, натякаючи на жахливі злочини нацистів у Німеччині під час Другої світової війни.

"Можливо, пан Маск з його мільярдами не відчуває загрози. Але кожна нормальна людина, яка живе в центрі Європи і пам'ятає, що сталося вісімдесят років тому, не може дивитися на це байдуже. Все, що я можу сказати, це те, що, напевно, жоден нормальний поляк більше не повинен купувати Tesla", - наголошував тоді міністр спорту Польщі Славомір Нітрас.

Вас також можуть зацікавити новини: