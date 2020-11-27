Мер виступив проти заборони руху громадського транспорту.

У Києві у разі введення жорсткого локдауну не потрібно зупиняти громадський транспорт.

Таку думку висловив столичний міський голова Віталій Кличко в ефірі каналу "Україна 24".

Кличко стверджує, що в разі введення локдауну наполягатиме на тому, щоб метро та громадський транспорт не зупиняли.

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"Все вводиться для того, щоб розірвати ланцюг поширення, але дуже багато людей задіяні в забезпеченні життєдіяльності міста, і ми не можемо зупинити місто взагалі. Я говорю про водопостачання, електропостачання і так далі. Місто - це живий організм. Не можна, щоб ми зупинили роботу транспорту, і люди будуть забиватися в один автобус, як минулого разу", - сказав він.

За словами мера, в багатьох інших країнах вводили локдаун, але транспорт не зупиняли, щоб люди могли їздити на роботу.

"Я багато разів підкреслював, що без крайньої потреби люди не повинні виходити в громадські місця, користуватися громадським транспортом. І дуже важливо контролювати ті правила, які введе уряд. Ми звертаємося до людей, щоб вони проявляли свідомість. Локдаун не матиме ніякого ефекту, якщо ми не розірвемо ланцюжок передачі інфекції", - сказав він.

Локдаун в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.

В ОП заявили, що рішення про запровадження в Україні локдауну може бути ухвалене після третіх вихідних "карантину вихідного дня" - тобто 28-29 листопада.

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Автор: Юрій Годован