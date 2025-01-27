У "Дії" продовжують відновлювати послуги після масштабної кібератаки з боку Росії на державні реєстри України.

У державному застосунку "Дія" відновили послугу купівлі-продажу автомобіля. Про це повідомляє пресслужба "Дії" у своєму Telegram-каналі.

"Доклали всіх зусиль, щоб ви знову швидко перереєстровували авто. Змінюйте власника машини з "Дією", як і раніше. Сервісний центр МВС отримає ваш запит онлайн, техпаспорт підтягнеться в "Дію", а пластиковий техпаспорт і нові номери заберете з пошти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потрібно клікнути декілька разів у "Дії" і на зручний час запланувати розрахунок за авто. Сервіс автоматично перевірить автомобіль, покупця та продавця, тож "Дія" не дасть продати авто, яке в розшуку або викрадено.

Відео дня

Крім того, у разі купівлі авто з "Дією" водій отримає можливість вибрати ексклюзивні номери серії DI. Такі можна отримати лише при купівлі авто через "Дію".

Відновлення послуг в "Дії"

Після масштабної кібератаки з боку Росії на державні реєстри України, 20 січня на єдиному порталі державних послуг "Дія" знову стало можливо автоматично закрити ФОП.

23 січня в "Дії" було відновлено послугу одруження онлайн. Таким чином українці знову можуть робити пропозиції та планувати шлюб у сервісі.

Також українці знову отримали можливість в кілька кліків повідомляти державу про своє нове місце проживання та брати пільговий кредит на житло в "Дії".

Вас також можуть зацікавити новини: