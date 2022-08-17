Ще у лютому ця послуга була доступна, але після 24 лютого вона була вимкнена.

Українці отримають доступ до шерінгу авто у додатку "Дія" після бета-тестування послуги.

Про це розповів керівник розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік під час інформаційного телемарафону.

Так, від відмітив, що послуга в лютому працювала, потім, з 24 лютого, були відключені держреєстри.

"Зараз вони поступово поновлюють свою роботу і для того, щоб пересвідчитися, що послуга почала працювати коректно, що у всіх буде відображатися правильно, ми проведемо невеликий бета-тест і потім відкриємо послугу знову для усіх людей", - повідомив Банік.

Нагадаємо, також тепер українці зможуть отримати довідку про доходи, необхідну для отримання візи до окремих держав світу, оформлення кредиту та отримання субсидії.

Також у "Дії" почали бета-тестування документів англійською.

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