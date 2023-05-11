Після короткотривалої несправності станція знову відкрилась для пасажирів.

В київському метрополітені після усунення технічної несправності знову відчинилася для пасажирів станція метро "Сирець".

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА). "Київський метрополітен працює у звичайному режимі", - додали там.

Нагадаємо, на перегоні між станціями "Сирець" і "Дорогожичі" зламався поїзд, через що "Сирець" зачіняли на вхід і вихід.

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"У метро технічна несправність поїзда на перегоні зеленої гілки між станціями "Сирець" – "Дорогожичі", - говорилось тоді в повідомленні КМДА.

Рух поїздів зеленою лінією здійснюється від станції "Дорогожичі" до станції "Червоний хутір". Фахівці на місці усували проблему.

Київське метро: новини

З перших днів війни метро у Києві перестало працювати і використовувалося як укриття.

Після ракетних атак РФ досі відбуваються збої і в роботі метро через перепади напруги. Так, 2 січня 2023 року в метро Києва відбувся колапс через технічний збій у роботі турнікетів. А 21 лютого стався збій у продажу паперових QR-квитків, проте несправність швидко усунули та відновили продажі на всіх станціях столичного метрополітену.

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