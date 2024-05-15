Пошкодження трубопроводу відбулося під час проведення гідравлічних випробувань тепломереж.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" планує у п’ятницю, 17 травня, закінчити ремонт пошкодженої ділянки на вул. Антоновича поруч із ТРЦ "Ocean Plaza".

Як повідомляє пресслужба "Київтеплоенерго", пошкоджену ділянку труби демонтували, а замість неї проклали нову сталеву. Загалом "Київтеплоенерго" планує замінити близько 20 м трубопроводу діаметром 1000 мм.

"До ранку четверга 16 травня планують завершити перший етап робіт та відкрити проїзд двома смугами руху. Закінчити усунення пошкодження планують у п’ятницю, 17 травня", - йдеться в повідомленні.

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У "Київтеплоенерго" пояснили, що пошкодження трубопроводу, який експлуатувався з 1987 року, відбулося під час проведення гідравлічних випробувань тепломереж. Це є обов’язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.

Прорив трубопроводу біля Ocean Plaza - що відомо

14 травня в Києві прорвало трубопровід майже в центрі міста. Жителі столиці тоді повідомляли про проблеми у роботі метрополітену. Внаслідок аварії вся вулиця стояла у воді.

Через прорив труби на Либідській відбулися затори. У Київпастрансі заявляли, що рух автобусів №2М, 20, 27, 38Д, 52, 60 та тролейбусів №1, 12, 42, 43К, 42Д №1, 12, 42, 43К, 42Д затримувався з причини провалу проїзної частини на станції метро "Либідська".

Пізніше "Київтеплоенерго" локалізувало місце пошкодження на вулиці Антоновича.

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