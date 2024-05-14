За словами очевидців, ймовірно стався прорив труби з нечистотами.

У Києві прорвало трубопровід майже в центрі міста. Жителі столиці повідомляють про проблеми у роботі метрополітену через цю аварію.

Як повідомляють київські Телеграм-канали, прорив трубопроводу стався на вулиці поблизу торговельного центру Ocean Plaza. Внаслідок аварії вся вулиця стоїть у воді. За словами очевидців, ймовірно стався прорив труби з нечистотами.

Також очевидці повідомляють, що через прорив трубопроводу станцію метро Либідська закрили. Водночас офіційно про це не оголошували.

Також очевидці повідомляють про затори на Либідській через прорив труби. Вулицю активно заповнює вода. У Київпастрансі заявили, що рух автобусів №2М, 20, 27, 38Д, 52, 60 та тролейбусів №1, 12, 42, 43К, 42Д №1, 12, 42, 43К, 42Д затримується з причини провалу проїзжої частини на станції метро "Либідська".

Оновлено о 13:23. Поліція Києва заявила, що через прорив водопроводу на вулиці Антоновича, рух транспорту тимчасово перекритий. На місці вже працюють усі відповідні служби.

Оновлено о 13:33. КМДА повідомляє, що "Київтеплоенерго" локалізувало місце пошкодження на вулиці Антоновича. Пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити "тонкі" місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку.

Фахівці здійснюють відключення ділянки та обстежують додатково локацію для проведення ремонтних робіт. Рух транспорту наразі перекрито. Водночас інформацію про закриття "Лебідської" у КМДА спростували.

Метро Києва - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" з 9 грудня 2023 було призупинено. Таке рішення було прийнято Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. КП "Київський метрополітен" поінформував тоді, що станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Наприкінці квітня цього року стало відомо, що відновлювальні роботи перегінного тунелю "Деміївська" – "Либідська" столичного метрополітену тривають. Відновити рух поїздів "синьою" лінією метро планують до кінця літа 2024 року.

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