Наразі можна скористатися лише квитками, які придбані раніше.

У Києві з технічних причин можливі збої при купівлі квитків у громадський транспорт.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Із технічних причин можливі збої при купівлі квитків для проїзду в громадському транспорті. Наразі можна скористатися лише квитками, які придбані раніше. У метрополітені також можна оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті. Контролери у наземному транспорті попереджені про збій", - мовиться у повідомленні.

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У КМДА запевнили, що фахівці вже докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збоїв. Про повноцінне відновлення роботи буде одразу повідомлено.

Киян уже попередили особистими повідомленнями:

Нагадаємо, Київрада затвердила перелік категорій осіб, яким у 2022 році буде надане право на пільговий проїзд у муніципальному транспорті загального користування.

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