Обмеження діятиме з 17:00 до 22:00 вівторка, а також з 07:00 до 10:00 середи.

В’їзд великогабаритного транспорту до Києва через погодні умови буде обмежено.

Про це повідомляється на офіційному сайті київської влади.

Обмеження діятиме з 17:00 до 22:00 вівторка, а також із 07:00 до 10:00 середи.

Читайте також"Не треба розслаблятися": синоптик розказала, де в Україні вдарять 20-градусні морозиЯк пояснили у КМДА, обмеження в’їзду дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах міста та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

"Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Про зняття обмеження буде повідомлено окремо", - йдеться у повідомленні.

Водіїв великогабаритного транспорту просять врахувати цю інформацію та заздалегідь формувати свої маршрути.

Також міська влада звернулася до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та за можливості надавати перевагу громадському транспорту. Крім того, водіїв закликають не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вівторок, 21 грудня, в Києві різко похолодає. Температура буде знижуватися поступово, починаючи з ночі, і вдень стовпчики термометрів опустяться до -6°...-10°.

Як наголосили у прес-службі КМДА, на дорогах столиці очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Часом невеликий сніг. 22-23 грудня у місті утримається холодна погода з температурою вночі -11-13 градусів морозу, вдень -6-8 градусів морозу. Влада міста дала киянам декілька порад з підготовки до великого морозу.

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