Влада столиці планує після закінчення опалювального сезону підвищити тариф на проїзд у пасажирському транспорті до 20 грн.

Київрада затвердила перелік категорій осіб, яким у 2022 році буде надане право на пільговий проїзд у муніципальному транспорті загального користування.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримали 94 депутатів Київради зі 105, зареєстрованих у сесійній залі.

Рішення прийнято, як невідкладне, з метою врегулювання порядку використання коштів, передбачених у бюджеті Києва на компенсаційні виплати за пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті окремих категорій осіб.

Отже, безоплатний проїзд у наступному році надано таким категоріям осіб, місце проживання яких зареєстровано у Києві, та осіб, взятих у місті на облік, які переміщені з тимчасово окупованих територій, районів проведення АТО:

особам з інвалідністю ІІІ групи;

непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи;

непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;

непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за літнім, що досяг 80-річного віку;

членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

особам, яким надано посвідчення бійця-добровольця, та членам сімей загиблих(померлих) таких осіб;

батькам багатодітної сім’ї;

пенсіонерам за віком;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

учням закладів загальної середньої освіти (пільговий проїзд з 1 вересня по 1 липня наступного року).

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Для учнів закладів профтехосвіти, студентів освітніх закладів зберігається пільговий проїзд у період з 1 вересня по 1 липня наступного року у розмірі 50% від вартості проїзду.

Також рішення включає категорії осіб, яким право пільгового проїзду надано на рівні держави:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них; реабілітовані особи;

постраждалі учасники Революції гідності;

особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, прирівняні до них;

особи, які супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;

громадяни, віднесені до І категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадяни-учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, які належать до ІІ категорії; діти, яким встановлено інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС;

особи з інвалідністю І та ІІ групи; діти з інвалідністю; особи, що супроводжують осіб з інвалідністю І групи;

військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них, батьки військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час військової служби;

діти з багатодітних родин;

колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, місць примусового тримання; колишні малолітні в'язні концтаборів, гетто, місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю.

Цим же рішенням депутати затвердили порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Києва, на компенсаційні витрати транспортним підприємствам міста.

Ціни на проїзд у Києві: подорожчання

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада на сайті київської влади з'явилася інформація про підвищення до 20 грн з початку 2022 року тарифів на проїзд у громадському транспорті.

17 листопада мер Віталій Кличко заявив, що питання про перегляд тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону не розглядатиметься.

Бюджетом столиці на 2022 рік передбачено виділення понад 2 млрд грн "Київпастрансу" і метрополітену на покриття витрат, пов'язаних зі збереженням вартості проїзду на нинішньому рівні.

Ще 1,5 млрд грн виділено на забезпечення безкоштовного проїзду пільгових категорій киян у пасажирському транспорті.

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Автор: Інна Андаліцька