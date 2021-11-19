Це пов'язано з проведенням капітального ремонту вулиці Льва Толстого.

У Києві тролейбуси № № 3 і 9 курсуватимуть за зміненим маршрутом з 06:00 години 20 листопада до 06:00 години 24 листопада.

Як повідомили у КП "Київпастранс", в цей період буде закрито рух тролейбусів по вулиці Митрополита Василя Липківського та вулиці Льва Толстого.

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Це пов'язано з тим, що на вулиці Льва Толстого будуть виконувати роботи з капітального ремонту.

Рух тролейбусів буде організовано: № 3 за маршрутом - від залізничного масиву до станції метро "Площа Льва Толстого" (маршруту присвоєно номер 3-Д); № 9 за маршрутом від Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни") до станції метро "Площа Льва Толстого" (номер 9-Д).

Проїзд у Києві:

16 листопада 2021 року на сайті київської влади з'явилася інформація про підвищення з початку 2022 року тарифів на проїзд у громадському транспорті до 20 грн.

Але вже 17 листопада в Telegram-каналі Кличка повідомлялося, що питання про перегляд тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

19 листопада 2021 року міський голова Києва Віталій Кличко спростував поширену інформацію про те, що тарифи на проїзд у комунальному транспорті столиці не підвищуватимуть до 2024 року.

Автор: Інна Андаліцька