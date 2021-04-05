У КМДА заявляють, що сьогодні мають видати ще 63 тис. спецперепусток.

У Києві видали 437 тис. спеціальних перепусток для користування громадським транспортом.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Читайте також"Червона" зона. Чи буде транспортний колапс у Києві

За його інформацією, в цілому ж надрукували 500 тис. перепусток.

"Через велику кількість заявок ми в терміновому порядку додруковували додатково 100 тис.спецперепусток. Сьогодні мають видати ще 63 тис. Для того, щоб всі, кому потрібні спецперепустки, могли їх отримати, працівники відповідальних структурних підрозділів та районних держадміністрацій працювали у вихідні. Всі, хто не отримав перепустки, отримають їх в понеділок або вівторок", - сказав Поворозник.

Він нагадав, що в першу чергу спецперепустки отримали медичні працівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові.

Поворозник також повідомив, що сьогодні на маршрути столиці вийшли понад 1130 одиниць рухомого складу.

"Тобто, весь наземний комунальний громадський транспорт. Метрополітен також працює у звичайному режимі, теж за спецпропусками, але з обмеженням на вхід... Маршрутки в місті також працюють в режимі спецперевезень. За дотриманням карантинних обмежень в громадському транспорті стежать працівники поліції та "муніципальної охорони", - додав чиновник.

Локдаун у Києві: що відомо

З 5 квітня 2021 року в Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Вони введені як мінімум до 16 квітня включно, але вони можуть бути продовжені.

Всі школи та дитячі садки столиці закриті. Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос або в режимі доставки.

Весь громадський транспорт і метро працює за спеціальними перепустками.

По можливості всі працівники різних закладів і установ мають бути переведені на віддалену роботу або у відпустку.

За дотриманням локдауну стежитимуть правоохоронці.

Також у Києві продовжать діяти всі обмеження "червоної" зони: зокрема буде заборонено роботу кінотеатрів, музеїв і ТРЦ, а на вулицях і в громадських місцях заборонено перебувати без маски.

Потяги "Укрзалізниці" продовжать їздити через Київ і область без зміни графіка, буде виконуватися посадка і висадка пасажирів. У поїздах і на вокзалі вводиться обов'язковий масочний режим.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька