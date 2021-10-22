Компанія, яка володіє транспортними засобами, не погодила свої дії з міською владою.

У Києві запрацював прокат електромопедів - сервіс надає компанія Zelectra, яка також дозволяє орендувати електросамокати.

Про це повідомляється на сайті КМДА. За словами заступника очільника адміністрації Костянтина Усова, раніше ця компанія підписала меморандум про співпрацю щодо прокату електросамокатів. Втім, мопеди вона вивела на вулиці столиці без погодження з владою.

"Це добре, що в столиці розвивається мікромобільність і шерінгова економіка. З досвіду інших країн прокатні електромопеди є додатковим варіантом для пересування на відстані до 10 кілометрів і можуть бути альтернативою таксі чи особистому автомобілю", - зазначив Усов.

Він обурився, що електромопеди, що з'явилися на вулицях міста, стоять припаркованими на тротуарах. Згідно з правилами їх як повноцінний транспортний засіб потрібно паркувати на муніципальних паркомайданчиках, уточнив Усов.

Крім того, користувачі мопедів в Україні повинні мати водійське посвідчення категорії А1, а сам транспортний засіб треба реєструвати.

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"Також, згідно з ПДР мопед має рухатися тільки біля правого краю дороги, разом із велосипедами та не перевищувати швидкість у 50 км/год. Наскільки мені відомо, у цих електромопедів швидкість обмежена програмою на рівні 40 км/год", - зазначив заступник очільника КМДА й нагадав про правила безпеки, зокрема застебнуті мотошоломи.

Він також розповів, що незабаром у Києві з'явиться ще один оператор прокату електромопедів - Scroll.

"Уже наступного тижня ми проведемо з ними та профільними департаментами і комунальними підприємствами робочу зустріч, щоб напрацювати дорожню карту цивілізованого розвитку прокатних електромопедів у столиці", - підсумував чиновник.

Як орендувати електромопед Zelectra

На сайті оператора зазначається, що перед початком користування потрібно пройти верифікацію в додатку. Вона передбачає додавання водійського посвідчення і селфі. Оплата здійснюється за допомогою банківської картки в додатку.

Раніше до Верховної Ради внесли два законопроекти, які встановлюють правила руху для водіїв електросамокатів та іншого мобільного електротранспорту (сігвеїв, гіроскутерів і моноколес).

Також повідомлялося, що у Києві встановили максимальну швидкість для користувачів електросамокатів - 20 км/год.

Автор: Юрій Годован