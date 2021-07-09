Законопроекти, які вводять правила руху для електросамокатів та іншого мобільного електротранспорту, внесли до Верховної Ради.

До Верховної Ради внесли два законопроекти, які встановлюють правила руху для водіїв електросамокатів та іншого мобільного електротранспорту (сігвеїв, гіроскутерів і моноколес).

Проекти законів № 5731 і № 5732 були подані до парламенту 5 липня, передає ain.ua.

Законопроект № 5731 пропонує внести зміни до Закону України "Про дорожній рух" щодо руху самобалансувальних транспортних засобів, обладнаних електродвигунами (електросамокат, сігвей, сегвіл, гіроскутер).

Так, пропонується заборонити керувати електросамокатом людям молодше 16 років. Вони мають право їздити спеціальними велодоріжками, а якщо їх немає - по краю проїжджої частини дороги, вулиці або узбіччя.

Користувачі електротранспорту повинні використовувати справний транспорт, зобов'язані будуть надягати застебнутий мотошлем для поїздки. Також вони не мають відволікатися від водіння або перевозити вантажі, що заважають керувати транспортним засобом.

Також, на такому транспорті буде заборонено перевозити пасажирів.

Електроскутери і подібний транспорт повинні бути обладнані сітловідбивальними пристроями, а в темний час доби - зовнішніми джерелами світла.

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Своєю чергою, законопроект № 5732 пропонує внести зміни до Кодексу України "Про адміністративні правопорушення" щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху особами, які керують самобалансувальними транспортними засобами.

Він доповнює статтю 127 кодексу України "Про адміністративні правопорушення", яка описує санкції за порушення правил для велосипедистів, пішоходів, водіїв гужового транспорту. Якщо проект закону приймуть, такі ж санкції діятимуть і щодо водіїв електросамокатів, сігвеїв, гіроскутерів і моноколес.

Так, порушення правил дорожнього руху каратиметься штрафами у 20 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (340 грн). Якщо водій порушив правила, бувши п'яним, цей штраф зростає до 40 неоподатковуваних мінімумів (680 грн).

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Автор: Олександр Топчій