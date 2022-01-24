Микола Поворозник нагадав, що високий рівень вакцинації допоможе уникнути локдауну.

Громадський транспорт у Києві у разі локдауну закривати не будуть. Пасажири зможуть проїхати за наявності спеціального пропуску.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі Україна 24.

За його словами, столичне метро закривати не будуть.

"Ми будемо переводити транспорт в спеціальний режим перевезення, у нас все готово", – заявив Поворозник.

Водночас він сподівається, що до таких заходів вдатися не доведеться. При цьому чиновник вказав, що головним фактором у цьому питанні є рівень вакцинації від коронавірусу в Києві.

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21 січня влада Києва рекомендує роботодавцям по можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи у зв'язку із зафіксованим стрімким зростанням у місті захворюваності COVID-19.

22 січня в КМДА заявили, що в столиці на дистанційне навчання перейшли дві школи і майже тисячу класів у різних навчальних закладах. При цьому зазначено, що захворюваність серед школярів – далека від критичних показників, і столичні школи поки працюють у звичайному режимі. Влада Києва поки не планують переводити на дистанційне навчання всі школи і університети у зв'язку з новою хвилею коронавірусу.

У Києві за останню добу виявили 464 нових хворих-19, а ще семеро людей померли від ускладнень хвороби.

Серед нових хворих: 255 жінок у віці від 18 до 89 років і 142 особи у віці від 18 до 91 року, а також діти - 23 дівчинки у віці від 1 до 17 років і 44 хлопчики від 5 місяців до 17 років. Серед померлих: 5 жінок від 60 до 86 років і 2 чоловіки 83 і 85 років. У лікарні столиці госпіталізували 26 хворих коронавірусною хворобою і 37 осіб з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Згідно з повідомленням, за минулу добу найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі — 121, в Оболонському — 71 і в Подільському районі-52 випадки.

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