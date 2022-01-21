В КМДА звертають увагу, що новий штам коронавірусу "Омікрон" дуже контагіозний, особливо в закритих приміщеннях.

Влада Києва рекомендує роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи у зв’язку з зафіксованим стрімким зростанням у місті захворюваності на COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської держадміністрації з посиланням на заступницю голови КМДА Ганну Старостенко.

Як зазначається, на сьогодні у столиці, як і в усій Україні, фіксується стрімке збільшення захворюваності на коронавірусну хворобу. І це змушує місто максимально посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.

Старостенко нагадала, що новий штам коронавірусу "Омікрон" дуже контагіозний, особливо в закритих приміщеннях.

"Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. А в разі появи перших симптомів застуди – залишатися вдома. Усі ці заходи можуть значно знизити швидкість розповсюдження вірусу серед населення столиці", – підкреслила Старостенко.

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За даними КМДА, станом на сьогодні у столичних лікарнях перебувають 743 пацієнти (в тому числі 38 дітей) із підтвердженим діагнозом COVID-19 та 45 (у тому числі 13 дітей) – з підозрою на захворювання. Загалом у важкому стані 452 пацієнти. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 125 хворих. 17 – підключено до апарату штучної вентиляції легень, ще 83 знаходяться на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 578 хворих.

Як повідомляв УНІАН, у Києві за минулу добу COVID-19 виявили у понад 1,5 тис. осіб, 12 хворих померли.

Сьогодні влада столиці заявила пропосилення контролю за дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті у зв’язку зі стрімким підвищенням показників захворюваності на COVID-19.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, незважаючи на те, що штам "Омікрон" має легший перебіг хвороби, ліжка у столичних лікарнях поступово заповнюються. Він зауважив, що це говорить про те, що важких випадків усе одно досить багато.

Він додав, що для контролю за дотриманням карантинних обмежень місто залучить працівників "Муніципальної охорони".

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