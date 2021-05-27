За словами заступника керівника Офісу президента, це рішення не є санкційний інструментом, спрямованим проти Білорусі.

Рішення уряду щодо припинення авіасполучення з Білоруссю спрямоване на убезпечення громадян України, які подорожують авіаційним транспортом.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі одного з телеканалів.

У відповідь на запитання, яка мета в припиненні авіасполучення з Білоруссю, Тимошенко сказав: "Це не санкції, це постанова уряду України. Основна мета – ми захищаємо громадян України, які подорожують (авіаційним транспортом – УНІАН) над іншими країнами. Ви бачили приклади (затримання засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича – УНІАН) минулого тижня. Саме тому такі рішення Міністерство інфраструктури і уряд приймають".

Припинення авіасполучення України з Білоруссю

Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Одразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29. Того самого дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера за допомогою винищувача.

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Автор: Костянтин Гончаров