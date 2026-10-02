На світанку Росія повторно вдарила по Південному мосту

Також росіяни вдарили по житловому будинку на Дарниці. Одна людина загинула, є поранені.

Сьогодні вранці російські окупанти повторно завдали удару по Південному мосту в Києві.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. "Знову влучання у Південний міст. Екстрені служби вирушають на місце", – написав він.

Про удар по мосту стало відомо близько 05:03. Наслідки з’ясовуються, але даних про руйнування чи постраждалих поки що немає.

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При цьому, рано вранці в Голосіївському районі уламки дрона впали на відкриту територію. Вибухова хвиля пошкодила вікна в нежитловій будівлі та кілька автомобілів. Обійшлося без пожежі та постраждалих.

Крім того, за даними Київської міської військової адміністрації (КМДА), внаслідок російської атаки у Дарницкьому районі, пошкоджено 25-поверховий житловий будинок.

Пізніше в КМДА повідомили про одного загиблого в Дарницькому районі. "Внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Дарницькому районі одна людина загинула... Також відомо про двох постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Удари Росії по Південному мосту в Києві

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня два російські безпілотники атакували Південний міст у Києві.

За даними мера столиці Віталія Кличка, зафіксовано влучання поблизу опорної частини споруди. Під час атаки по мосту проїжджав поїзд метро, пасажири та машиніст не постраждали.

Після удару рух метро та наземного громадського транспорту через міст призупинили, фахівці розпочали обстеження конструкції. Після цього наземний громадський транспорт знову запустили по мосту, а робота метро не відновлювалася.

Пізніше росіяни знову атакували Південний міст.

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