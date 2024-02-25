Міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна веде консультації з регуляторами безпеки США та ЄС щодо відновлення авіаційного простору.

"Ведемо консультації з американськими та європейськими регуляторами з безпеки над відкриттям авіаційного простору. Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз", - сказав Кубраков на форумі "Україна. Рік 2024". 

За його словами, в ці тижні Україна подає офіційні заяви та оцінку ризиків до відповідних регуляторів. 

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"Терміни ніхто називати точно не буде. Тут складні безпекові питання і нам важливо, щоб європейські та американські безпекові регулятори підтвердили наш алгоритм дій в цьому напрямку", - додав Кубраков. 

Відновлення авіаційного сполучення в Україні 

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну з лютого 2022 року усі цивільні польоти в Україні скасовано. Аеропорти, що на початку повномасштабної війни активно обстрілювалися, наразі закриті. 

У лютому голова Державіаслужби України Олександр Більчук повідомив, що українській авіації знадобиться місяць для повноцінної підготовки, щоб розпочати пасажирські перевезення. Для початку необхідних робіт в Україні чекають дозволу на польоти. 

Нещодавно повідомлялося, що авіасполучення в Україні може бути відновленно до кінця 2024 року. 

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