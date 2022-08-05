Водночас в ОПУ вважають, що з часом Росія шукатиме спосіб знову заблокувати експорт з України.

Україна розглядає розширення угоди з РФ про розблокування чорноморських портів для експорту не тільки продовольства, а й інших груп товарів.

Про це повідомляє Financial Times.

Тарас Качка, представник України з питань торгівлі та заступник міністра економіки, висловив надію на те, що угода між Україною і Росією, що дозволяє відновити перевезення зерна, буде дотримуватися. Він також припустив, що вона може бути зразком для подальших угод.

"Це угода про логістику, про рух суден через Чорне море. Яка різниця між зерном і залізною рудою?",- сказав він.

Михайло Подоляк, старший радник президента України Володимира Зеленського, сказав, що Росія, ймовірно, буде дотримуватися угоди якийсь час, поки це відповідає економічним інтересам Росії.

"Мені здається, що ці [морські] каравани якийсь час будуть ходити туди-сюди, паралельно з російськими караванами, які теж хочуть возити своє зерно. Росія шукатиме спосіб знову все це заблокувати. Це мій песимістичний і оптимістичний сценарій, зліплені воєдино", - сказав він.

Олег Устенко, радник президента Володимира Зеленського, сказав, що зняття блокади може допомогти запобігти економічній катастрофі.

Він зазначив, що до війни велика частина українського експорту йшла транзитом через Чорне море. Післявоєнне зростання логістичних витрат, пов'язане зі спробами перенаправити експорт залізницею або автомобільним транспортом, зробило українську продукцію неконкурентоспроможною на світовому ринку.

"Це було частиною плану [Росії]... Послабити українську економіку", - сказав він.

Як писав УНІАН, 22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

29 липня Кубраков повідомив, що 10 суден з українським зерном в портах "Одеса" і "Чорноморськ" вже готові до відправки.

Вранці 1 серпня з Одеського морського порту вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує в порт Тріполі в Лівані з 26 тисяч тонн кукурудзи.

2 серпня перше судно з українською кукурудзою досягло узбережжя Туреччини і пройшло перевірку. Після огляду судно залишить Босфор і попрямує в Ліван.

5 серпня ще три судна з українським зерном покинули українські порти і прямують у бік морського гуманітарного коридору.

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