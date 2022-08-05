Всі три судна тепер прямують у бік Стамбула по морському гуманітарному коридору.

Три судна з українським зерном покинули українські порти і прямують у бік морського гуманітарного коридору.

Про це пише російська служба BBC з посиланням на дані MarineTraffic.

Суховантаж Navistar вранці в п'ятницю вийшов з порту Одеси, а два інших Rojen і Polarnet - з сусіднього Чорноморська.

В цілому на борту цих суден знаходиться понад 58 тисяч тонн кукурудзи.

Всі три судна тепер прямують у бік Стамбула по морському гуманітарному коридору.

Зерновий коридор в Чорному морі - що відомо

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

29 липня Кубраков повідомив, що 10 суден з українським зерном в портах "Одеса" і "Чорноморськ" вже готові до відправки.

Вранці 1 серпня з Одеського морського порту вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує в порт Тріполі в Лівані з 26 тисяч тонн кукурудзи.

2 серпня перше судно з українською кукурудзою досягло узбережжя Туреччини і прощло перевірку. Після огляду судно покине Босфор і попрямує в Ліванський порт Тріполі.

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