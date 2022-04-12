Кораблі були задіяні в логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю.

Державне бюро розслідувань (ДБР) не допустило виходу з України десяти кораблів РФ реальною вартістю понад 1 млрд грн.

Про це повідомляє ДБР.

"Слідчі ДБР за сприяння Морської охорони Держприкордонслужби запобігли виходу з України восьми російських вантажних суден і двох танкерів, які перебували в акваторії порту Одеської області на профілактичних ремонтних роботах", - ідеться у повідомленні.

За інформацією відомства, кораблі були задіяні в логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю.

"Власники намагалися незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни "прописки". Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені в 160 млн грн. За попередніми оцінками, цю суму занижено щонайменше у 5 разів", - ідеться у повідомленні.

У бюро повідомляють, що 11 квітня кораблі передано на зберігання до Адміністрації морських портів України, подано документи з ініціативою їх націоналізації до Одеської обласної військової адміністрації.

"10 вилучених кораблів країни-агресора працюватимуть на користь економіки держави та Збройних сил України", - резюмується у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Туреччина продовжить блокувати прохід бойових суден у Чорне море, поки триває війна Росії проти України. Країна збирається дотримуватися конвенції Монтре.

Вас також можуть зацікавити новини: