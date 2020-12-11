Міністр відзначив зацікавленість української сторони в розширенні географічних польотів із США.

Україна зацікавлена в розвитку взаємовигідного співробітництва з США у сфері транспорту та інвестицій.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на заяву глави відомства Владислава Криклія за підсумками його зустрічі з тимчасово повіреним у справах США в Україні Христиною Квін.

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"Ми зацікавлені у розвитку взаємовигідного українсько-американського співробітництва у сфері транспорту та інвестицій. І робимо все можливе для поліпшення інвестиційної привабливості України як держави", - сказав він.

Зокрема, міністр відзначив зацікавленість української сторони в географічному розширенні польотів із США і висловив надію на підписання найближчим часом Угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС.

Також Криклій розповів про інші інвестиційні проекти України та висловив сподівання, що США візьмуть участь у їх реалізації.

Хронологія подій

У листопаді Кабінет міністрів схвалив проект міжурядової угоди між Україною та Китаєм про співробітництво у розвиток інфраструктури, згідно з яким пріоритетними напрямками співпраці будуть будівництво доріг, мостів, а також проекти у сфері залізничного транспорту та модернізації шлюзів.

Україна розглядає можливість співпраці з Італією у розвитку високошвидкісного залізничного руху, зокрема, у будівництві залізниці сполученням "Одеса - Київ - Львів - кордон з ЄС".

За словами Криклія, Україна також зацікавлена у розвитку співпраці з Південно-Африканською Республікою та подальшому поглибленні співпраці у сфері транспорту, а також у спільній реалізації проектів та розвитку співробітництва в галузі інфраструктури.

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Автор: Павло Степанець