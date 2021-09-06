Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів в серпні стала Renault.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-серпні у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 27% – до 66,7 тис.одиниць.

Про це повідомила прес-служба Асоціації автовиробників України "Укравтопром".

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Відзначається, що в серпні в річному вираженні продажі нових автомобілів зросли на 22% – до 8,5 тис.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів в серпні стала Renault. За серпень 1 тис. 274 автомобілі цієї французької марки поповнили український автопарк. Свій результат серпня 2020 року марка погіршила на 4,5%.

Другою за популярністю стала марка Toyota з результатом 1 тис.260 зареєстрованими авто. Свій показник серпня 2020 року марка поліпшила майже на 10%.

Третє місце в рейтингу марок у KIA, що поліпшила свій торішній показник в 5 разів, - до 840 машин.

На четвертій позиції Nissan - 446 нових авто цієї марки поповнили український автопарк, що на 59% більше, ніж роком раніше.

Замикає п'ятірку лідерів Skoda з результатом 438 авто, що на 49% більше, ніж роком раніше.

Також в ТОП-10 серпневого ринку увійшли: Mitsubishi, Volkswagen, Chery, Hyundai та Suzuki.

Бестселером серпня на українському ринку нових легковиків стало авто KIA Sportage, яке обрали 603 покупці.

Продажі автомобілів:

Продажі нових легкових автомобілів в Україні у 2020 році скоротилися в порівнянні з 2019 роком на 3% – до 85,5 тис.одиниць.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів в 2020 році стала Renault.

"Укравтопром": що необхідно знати

Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому "виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.

Автор: Павло Степанець