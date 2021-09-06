Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-серпні у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 27% – до 66,7 тис.одиниць.
Про це повідомила прес-служба Асоціації автовиробників України "Укравтопром".
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Відзначається, що в серпні в річному вираженні продажі нових автомобілів зросли на 22% – до 8,5 тис.
Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів в серпні стала Renault. За серпень 1 тис. 274 автомобілі цієї французької марки поповнили український автопарк. Свій результат серпня 2020 року марка погіршила на 4,5%.
Другою за популярністю стала марка Toyota з результатом 1 тис.260 зареєстрованими авто. Свій показник серпня 2020 року марка поліпшила майже на 10%.
Третє місце в рейтингу марок у KIA, що поліпшила свій торішній показник в 5 разів, - до 840 машин.
На четвертій позиції Nissan - 446 нових авто цієї марки поповнили український автопарк, що на 59% більше, ніж роком раніше.
Замикає п'ятірку лідерів Skoda з результатом 438 авто, що на 49% більше, ніж роком раніше.
Також в ТОП-10 серпневого ринку увійшли: Mitsubishi, Volkswagen, Chery, Hyundai та Suzuki.
Бестселером серпня на українському ринку нових легковиків стало авто KIA Sportage, яке обрали 603 покупці.
Продажі автомобілів:
Продажі нових легкових автомобілів в Україні у 2020 році скоротилися в порівнянні з 2019 роком на 3% – до 85,5 тис.одиниць.
Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів в 2020 році стала Renault.
"Укравтопром": що необхідно знати
Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому "виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.