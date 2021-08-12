Експерти розрахували частку від середньорічного заробітку, необхідного для утримання машини в тій чи іншій країні.

Україна увійшла в ТОП країн, де невигідно мати власний автомобіль, оскільки його утримання обходиться занадто дорого.

Про це повідомляє Motorshow.

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Як пише видання, експерти розрахували частку від середньорічного заробітку, необхідного для утримання машини в тій чи іншій країні.

ТОП-10 країн, де утримання автомобіля обходиться занадто дорого:

1. Туреччина - утримання автомобіля обійдеться в 652,3% від середньорічної зарплати;

2. Аргентина - 515,7% від середньорічної зарплати;

3. Колумбія - 509% від середньорічної зарплати;

4. Уругвай - 443,68% від середньорічної зарплати;

5. Бразилія - 441,89% від середньорічної зарплати;

6. Україна - 413,78% від середньорічної зарплати;

7. Гватемала - 355,94% від середньорічної зарплати;

8. Росія - 290,04% від середньорічної зарплати;

9. Мексика - 285,20% від середньорічної зарплати;

10. Коста-Рика - 269,83% від середньорічної зарплати

Країни, де мати автомобіль найбільш вигідно:

Австралія;

США;

Данія;

Канада;

Швеція;

Німеччина;

Нідерланди;

Франція;

Великобританія;

Фінляндія.

Для розрахунків використовували дві найбільш популярні моделі - Volkswagen Golf і Toyota Corolla.

Продажі нових авто в Україні: що необхідно знати

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-червні 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 30% – до 48,4 тис.одиниць.

Кількість реєстрацій вживаних і ввезених з-за кордону легкових автомобілів на первинному ринку в першому півріччі 2021 року склала 195,5 тис.авто, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 26 липня 2021 року кожен третій українець без авто планував його придбати.

Автор: Олена Коваленко