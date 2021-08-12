Україна увійшла в ТОП країн, де невигідно мати власний автомобіль, оскільки його утримання обходиться занадто дорого.
Про це повідомляє Motorshow.
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Як пише видання, експерти розрахували частку від середньорічного заробітку, необхідного для утримання машини в тій чи іншій країні.
ТОП-10 країн, де утримання автомобіля обходиться занадто дорого:
1. Туреччина - утримання автомобіля обійдеться в 652,3% від середньорічної зарплати;
2. Аргентина - 515,7% від середньорічної зарплати;
3. Колумбія - 509% від середньорічної зарплати;
4. Уругвай - 443,68% від середньорічної зарплати;
5. Бразилія - 441,89% від середньорічної зарплати;
6. Україна - 413,78% від середньорічної зарплати;
7. Гватемала - 355,94% від середньорічної зарплати;
8. Росія - 290,04% від середньорічної зарплати;
9. Мексика - 285,20% від середньорічної зарплати;
10. Коста-Рика - 269,83% від середньорічної зарплати
Країни, де мати автомобіль найбільш вигідно:
- Австралія;
- США;
- Данія;
- Канада;
- Швеція;
- Німеччина;
- Нідерланди;
- Франція;
- Великобританія;
- Фінляндія.
Для розрахунків використовували дві найбільш популярні моделі - Volkswagen Golf і Toyota Corolla.
Продажі нових авто в Україні: що необхідно знати
Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-червні 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 30% – до 48,4 тис.одиниць.
Кількість реєстрацій вживаних і ввезених з-за кордону легкових автомобілів на первинному ринку в першому півріччі 2021 року склала 195,5 тис.авто, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Станом на 26 липня 2021 року кожен третій українець без авто планував його придбати.