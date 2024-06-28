За чотири місяці 2024 року загальна митна вартість ввезенних в Україну авто склала понад 1,5 мільярди гривень  / фото ua.depositphotos.com

За чотири місяці 2024 року в нашу країну імпортували 118,1 тисячі легкових авто, включаючи нові та вживані.

Аналітики портала "Укравтопром" зазначили, що загальну митну вартість цих автомобілів оцінили у понад 1 млрд 544 млн доларів. Найбільшим постачальником легковиків стала Німеччина. 

Загалом перша десятка виглядає так: 

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  • Німеччина – 23 608 одиниць;
  • США – 19 289;
  • Китай – 12 044;
  • Японія – 12 009;
  • Корея – 6 170;
  • Франція – 5 900;
  • Словаччина – 5 878;
  • Мексика – 5 240;
  • Велика Британія – 5 149;
  • Чехія – 5 071.

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Раніше експерти назвали найбільш популярні в Україні моделі автомобілів, ввезених з Китаю. Серед нових моделей найбільшою популярністю у травні користувався Volkswagen ID.4. Цей же автомобіль користувався найбільшим попитом і серед вживаних легковиків з Китаю. 

Більшість легкових авто з КНР виявились електромобілями – їхня частка склала 79%. Загалом у травні українці придбали 931 легковик, ввезений з Китаю.

Також повідомлялось, що українські експерти фіксують сплеск популярності вживаних авто зі США: якщо порівнювати травневі показники з результатами травня минулого року, то попит на "американців" з пробігом зріс більш ніж у два рази.

Найбільшою популярністю у цьому сегменті користувались Tesla Model 3, Tesla Model Y та Ford Escape. 

Загалом у травні зареєстрували понад 3,8 тисячі вживаних легкових авто зі США. Середній вік цих автомобілів становить майже 6 років. Найбільшу частку склали машини з бензиновими двигунами (46%).

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