Найбільшими постачальникам автомобілів виявились Німеччина, Китай та США.

За чотири місяці 2024 року в нашу країну імпортували 118,1 тисячі легкових авто, включаючи нові та вживані.

Аналітики портала "Укравтопром" зазначили, що загальну митну вартість цих автомобілів оцінили у понад 1 млрд 544 млн доларів. Найбільшим постачальником легковиків стала Німеччина.

Загалом перша десятка виглядає так:

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Німеччина – 23 608 одиниць;

США – 19 289;

Китай – 12 044;

Японія – 12 009;

Корея – 6 170;

Франція – 5 900;

Словаччина – 5 878;

Мексика – 5 240;

Велика Британія – 5 149;

Чехія – 5 071.

Український авторинок – що цікавого

Раніше експерти назвали найбільш популярні в Україні моделі автомобілів, ввезених з Китаю. Серед нових моделей найбільшою популярністю у травні користувався Volkswagen ID.4. Цей же автомобіль користувався найбільшим попитом і серед вживаних легковиків з Китаю.

Більшість легкових авто з КНР виявились електромобілями – їхня частка склала 79%. Загалом у травні українці придбали 931 легковик, ввезений з Китаю.

Також повідомлялось, що українські експерти фіксують сплеск популярності вживаних авто зі США: якщо порівнювати травневі показники з результатами травня минулого року, то попит на "американців" з пробігом зріс більш ніж у два рази.

Найбільшою популярністю у цьому сегменті користувались Tesla Model 3, Tesla Model Y та Ford Escape.

Загалом у травні зареєстрували понад 3,8 тисячі вживаних легкових авто зі США. Середній вік цих автомобілів становить майже 6 років. Найбільшу частку склали машини з бензиновими двигунами (46%).

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