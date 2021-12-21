Всього затримуються п'ять потягів.

П'ять поїздів АТ "Укрзалізниця" затримуються. Причиною тому стало загоряння вантажного потяга та аварія.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Зазначається, що на перегоні Бурштин–Букачівці загорівся локомотив вантажного поїзда. В результаті інциденту ніхто не постраждав, але від графіка відстали ряд потягів:

№96 Київ - Рахів - затримка на 2:45 години;

№125 Рахів-Миколаїв, №15 Харків-Рахів та № 7/8 Київ-Чернівці - на більш ніж 1:30 години;

№ 701 Чернівці-Львів - на 40 хв.

Читайте також"Укрзалізниця" запускає Слобожанський експрес (фото)Крім того, в ніч з 20 на 21 грудня на переїзді поблизу станції Івано-Франківськ сталася аварія. Причиною ДТП стало те, що водій авто не впорався з керуванням та врізався в переїзну огорожу. В результаті чотирьох осіб, які перебували в авто, госпіталізували з травмами.

Погода в Україні

Київ засипало снігом, на дорогах – ожеледиця, і через це в понеділок ввечері, 20 грудня, на дорогах були Затори, сталося багато аварій. Крім того, через сильні снігопади ожеледиця "скувала" дороги у Львові.

Найближчими днями в Україні будуть тріскучі морози. Місцями температура знизиться до -14°...-19°. Опадів буде небагато, проте на дорогах очікується ожеледиця.

Як раніше повідомляв УНІАН, 21 грудня в Києві з технічних причин скасували низку рейсів міської електрички.

Вас також можуть зацікавити новини: