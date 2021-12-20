Близько 21 години у столиці на багатьох вулицях авто не рухалися з великою швидкістю.

Київ засипало снігом, на дорогах – ожеледиця й через це у понеділок увечері, 20 грудня, на автошляхах були затори, та сталося багато аварій.

У столиці сталося мінімум близько 20 аварій, свідчать дані з карти, яку на своїй сторінці у Facebook розмістив журналіст Олександр Рудоманов.

"Ого, аварій" – поділився він.

На вул. Вадима Гетьмана у бік метро "Шулявка" зупинилися майже всі тролейбуси, комунальний транспорт через ожеледицю не міг виїхати на шляхопровід, йдеться в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

На столичних вулицях у зв’язку зі снігопадом і ожеледицею працює близько 300 спецавтомобілів, написав мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Читайте такожУ Києві провал в асфальті раптово відкрив підвал садиби початку ХІХ століття (фото)"Близько 300 авто спецтехніки КП "Київавтодор" працюють зараз на вулицях столиці. Дорожники обробляють протиожеледними засобами, насамперед, підйоми та спуски, вулиці із бруківки, мости, тротуари. Вночі синоптики прогнозують значне зниження температури", – написав мер.

Станом на 20:40 на більшості доріг Києва машини не рухаються швидко, свідчать дані сервісу Google Maps.

Раніше стало відомо, що падіння тиску у водопроводі спричинило аварійну ситуацію на бульварі Тараса Шевченка, там під землю пішло асфальтне покриття. Пізніше на бульварі Шевченка частково обмежили рух у напрямку Бессарабської площі через ризик повторного провалу асфальту.

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Автори: Вікторія Токарєва, Екатерина Присяжнюк