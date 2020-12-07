Зазначається, що в рамках ремонтних робіт завершено облаштування кільцевих розв'язок у містах Долина та Калуш.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") завершило ремонт 35-кілометрової ділянки дороги Н-10 Стрий – Мамалига в Івано-Франківській області.

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Про це передає прес-служба агенції на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У 2020 році було заплановано відновити 16 кілометрів дороги загального користування державного значення Н-10 Стрий - Мамалига. Завдяки додатковому фінансуванню, фінішний шар вдалося влаштувати на вдвічі більшій протяжності. 35 кілометрів автодороги готові до здачі в експлуатацію", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в рамках ремонтних робіт завершено облаштування кільцевих розв'язок у містах Долина та Калуш.

Що цьому передувало

Раніше в грудні державне агентство автомобільних доріг України закінчило ремонт ділянки дороги Р-62 Криворівня – Чернівці в Івано-Франківській області протяжністю 9,4 кілометра.

У 2020 році "Укравтодор" планує відремонтувати в Івано-Франківській області 148 кілометрів доріг державного значення.

З березня в Україні триває національний проект "велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

"Укравтодор" планує відремонтувати близько 6,8 тисячі кілометрів автодоріг у 2021 році, що більш ніж на 2 тисячі кілометрів більше, ніж заплановано на 2020 рік.

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Автор: Павло Степанець