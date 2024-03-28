Вартість квитків у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце.

"Укрзалізниця" та чеський приватний перевізник RegioJet запустили новий міжнародний маршрут нічним сполученням "Прага – Чоп", який 28 березня 2024 року здійснив свій перший рейс.

Як повідомила прес-служба перевізника, спеціально під запуск нового міжнародного сполучення УЗ призначила і новий внутрішній денний поїзд №345/346 "Чернівці – Чоп – Ужгород", розклад руху якого підлаштований для комфортної пересадки буковинських та закарпатських пасажирів.

Зазначається, що вартість квитків до/з Праги залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. Придбати їх можна на сайті перевізника RegioJet, який також пропонує українську мовну версію. У чеському поїзді доступні жіночі купе, асортимент страв та напоїв з бортового меню, зокрема, сніданки.

Час поїздки між Прагою і Чопом складатиме близько 13 годин. Відправлення з Праги відбуватиметься щодня о 21:52, а прибуття до Чопа – о 10:35 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення з Чопа – щодня о 17:35, прибуття до Праги – о 05:57.

"Прикордонний та митний контроль на українській стороні здійснюватиметься в міжнародному терміналі залізничного вокзалу станції Чоп, на словацькій стороні – у вагонах поїздів під час стоянки поїзда на прикордонній станції Чієрна-над-Тісоу, при цьому пасажирам не потрібно виходити з вагонів", – додали в УЗ.

Як повідомляв УНІАН, з 18 березня 2024 року "Укрзалізниця" розпочала продаж квитків онлайн на поїзди сполученням "Україна – Австрія". Зокрема, відтепер пасажирам доступна купівля квитків у сполученні "Київ – Відень" та "Чоп – Відень".

На наступному етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні "Україна – Угорщина" на поїзди, що прямують територією сусідньої країни транзитом до Австрії, тобто "Київ – Будапешт – Відень" та "Чоп – Будапешт – Відень".

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