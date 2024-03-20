"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ – Львів на пікові дати кінця березня. Про це повідомила прес-служба компанії у Telegram.
Зазначається, що 30 та 31 березня поїзд відправлятиметься з Києва о 06:50 та прибуватиме до Львова о 13:07, із зупинкою тільки на станції Підзамче у Львові о 12:55.
В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 13:45 і прибуватиме до Києва о 20:04.
"Квитки будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", – йдеться у повідомленні.
"Укрзалізниця" – останні новини
"Укрзалізниця" запускає новий міжнародний маршрут "Прага – Чоп". Перший рейс вирушить з Праги вже 27 березня.
З 18 березня 2024 року "Укрзалізниця" розпочала продаж квитків онлайн на поїзди сполученням "Україна – Австрія".
17 березня "Укрзалізниця" закрила рух для поїзда Київ – Кам'янець-Подільський через просідання земляного полотна між станціями Нігин – Гуменці. В компанії повідомили, що про хід ремонтних робіт сповіщатимуть додатково.